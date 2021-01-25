الشيوخ الأمريكي يصوت اليوم على تعيين جانيت يلين أول وزيرة للخزانة

من المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الإثنين، لصالح تعيين جانيت يلين كأول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة، لتعمل سريعا مع الكونجرس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس جو بايدن لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.وفازت يلين بسهولة يوم الجمعة بموافقة لجنة المالية في مجلس الشيوخ بالإجماع، مما يشير إلى أن لديها أصواتا كافية لنيل التصديق على تعيينها.ووافق الجمهوريون على العمل معها رغم إبدائهم مخاوف إزاء خطط بايدن التي تشتمل على إنفاق ضخم وزيادة في الضرائب.ومن المقرر أن يصوت المجلس في الساعة 1730 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2230 بتوقيت جرينتش).ويقترح بايدن خطة حجمها 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا وتعهد باستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحوث لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.وقال إنه يخطط أيضا لزيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة ورفع الضرائب على أولئك الذين يزيد دخلهم على 400 ألف دولار سنويا.