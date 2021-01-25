«الجفري» ناعيًا عبلة الكحلاوي: فقدنا علمًا من أعلام الدعوة

نعى الحبيب علي الجفري الداعية اليمني الكبير، رئيس مؤسسة طابا للدراسات، الداعية الإسلامية عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية أمس متأثرة بفيروس كورونا.وقال "الجفري "عبر صفحته الرسمية "فقدت الأمة عَلمًا من أعلام الدعوة والتعليم، وشمسًا من شموس المحبة والرحمة، وبابًا واسعًا من أبواب الإحسان والبِر، وهي أُمُّنا العالمة الجليلة والداعية إلى الله تعالى بِحالها وقالِها الشيخة عبلة بنت محمد مرسي الكحلاوي عن عمر ناهز الخامسة والسبعين.