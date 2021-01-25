نائب بالشيوخ يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

هنأ النائب سعيد ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورجال الشرطة، بمناسبة العيد الـ69 للشرطة الموافق 25 يناير.وقال ضيف الله، في بيان، اليوم، إن رجال الشرطة البواسل جسدوا بطولة خلدها التاريخ بكل فخر واعتزاز في هذا التاريخ الوطني المهم والذي هو مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن بطولات رجال الشرطة الآن هي امتداد لبطولات السابقين، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها لمواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة وفرض هيبة الدولة وتحقيق سيادة القانون.وشدد النائب سعيد ضيف الله على أن تضحيات رجال الشرطة المصرية حققت استقرار المجتمع وتحارب الجريمة بمختلف أنواعها بكل حزم وهي أمور يقدرها الشعب المصري كله ويحاول رد جزء من جميل هؤلاء الرجال ليحيا حياة آمنة.واختتم: "الشرطة المصرية والقوات المسلحة لا تدخران جهدًا لتأمين أرواح المواطنين مهما كانت التكلفة أو النتيجة، ودائمًا ما تفشل محاولات الإيقاع بين الشرطة والشعب لأنهما يد واحدة".