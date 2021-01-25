كيف دعمت «الهجرة» موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه مع انتشار العديد من الشائعات بخصوص ملف سد النهضة، ولدعم حق مصر في مياه النيل وموقفها في قضية سد النهضة، أصدرت الوزارة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان «النيل حياتنا» بعدة لغات في يونيو 2020: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والصينية والروسية، فضلًا عن اللغة الأمهرية التي يتحدث بها الشعب الإثيوبي واللغة السواحيلية لغة عدد كبير من شعوب القارة الإفريقية.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد أمام مجلس النواب، أطلعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق».وأضافت أن الفيلم حقق 3 ملايين مشاهدة، كما نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وقفة أمام البيت الأبيض في واشنطن والبنك الدولي للتأكيد على الحق المصري والتنديد بالموقف الإثيوبي المتعنت تجاه ملف مياه النيل الذي يمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، وهي الوقفة التي كان لها صدى بارزًا في الكثير من الوسائل الإعلامية.