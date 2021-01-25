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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف معاشات فبراير 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:08 م
معاشات
معاشات
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث حول موعد صرف معاشات فبراير 2021، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة خلال الفترة الحالية، حيث يترقب المواطنين الموعد لترتيب ظروفهم المعيشية.

موعد صرف معاشات فبراير 2021

يتنظر ما يقرب من 10 مليون و500 الف مواطن من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية بمختلف محافظات مصر، صرف معاش شهر فبراير المقبل، فمن المتوقع بدء صرف معاشات شهر فبراير يوم 1 في الشهر، وذلك عبر منافذ الصرف سواء مكاتب البريد أو البنوك المختلفة بمحافظات مصر من خلال ماكينات الصراف الآلى.

هيئة التأمينات تستعد للإعلان عن موعد صرف المعاشات


ومن جانبها، ستعلن وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر تقارير رسمية، تؤكد خلالها موعد صرف معاشات شهر فبراير لأصحاب المعاشات، حيث تستعد الهيئة لصرف معاشات فبراير، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تكلفة المعاشات الشهرية 


ويشار إلى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلي الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، حيث منها ما يقدر بـ 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر فبراير، و7 مليارات جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهما كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

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