«الهجرة»: 700 ألف مستفيد من قرار «مد الإجازات بالخارج»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنَّ الوزارة تعكف على تلبية احتياجات المصريين بالخارج، ومن بينها الإجازات.وكنتيجة لمساعي وزارة الهجرة لحل تلك الأزمة، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على مد الإجازات للمواطنين العاملين بالخارج، وتشكيل لجنة تضم وزارات الهجرة والقوى العاملة والتنمية المحلية والتخطيط لمناقشة ودراسة كل الحلول دون الإضرار بمصالح المصريين بالخارج أو الدولة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، أمام مجلس النواب، أطلعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".وأوضحت أنه استفاد من القرار 700 ألف مواطن، كذلك تم فتح إجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء والتابعين لشركات المياه والصرف الصحي غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.