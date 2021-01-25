الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.48 %

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.48% أي ما يعادل 219 نقطة، وأقفل عند مستوى 46087 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 258.299.827 سهمًا، تم تداولها على أسهم 378 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 193 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 163 شركة، واستقرت قيمة أسهم 22 شركة.