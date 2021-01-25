رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)

واصلت قرى مركز ومدينة المنيا تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض.وأسفرت الحملات عن رفع 70 طن مخلفات وضبط أحد القلابات أثناء إلقاء مخلفات قص الأشجار على أحد جانبي نهر النيل.