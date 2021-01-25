رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
الإثنين 25/يناير/2021 - 07:11 م
المنيا ـ على حسينطباعة
واصلت قرى مركز ومدينة المنيا تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض.
وأسفرت الحملات عن رفع 70 طن مخلفات وضبط أحد القلابات أثناء إلقاء مخلفات قص الأشجار على أحد جانبي نهر النيل.
وأسفرت الحملات عن رفع 70 طن مخلفات وضبط أحد القلابات أثناء إلقاء مخلفات قص الأشجار على أحد جانبي نهر النيل.
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)
رفع 70 طن قمامة في حملة نظافة بالمنيا (صور)