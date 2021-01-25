ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

زار ضباط قسم شرطة الزرقا في محافظة دمياط، الإثنين، عددًا من المؤسسات ووزعوا ورودًا وقطعًا من الشوكولاتة على الأهالي والمواطنين، احتفالًا بالذكرى رقم ٦٩ لعيد الشرطة المصرية.كما قام الأهالي بتحية ضباط الشرطة في الزرقا وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع ضباط وعناصر الشرطة للمشاركة في احتفالات عيد الشرطة.