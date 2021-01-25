أكثر من 85 ألف وفاة بفيروس كورونا في القارة الإفريقية

أفاد المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، بأن عدد الإصابات المسجلة في القارة الأفريقية بلغ 3438133 حالة مؤكدة، و85278 حالة وفاة، وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.وأوضح المركز في بيان له اليوم، أنه تم تسجيل تعافي نحو 2903296 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية، لافتًا النظر إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي، تعد الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.