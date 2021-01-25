«كلم مصر».. كل ما تريد معرفته عن تطبيق المصريين في الخارج

لكترونية بعنوان "مصر معاك" في يناير 2019 لتكون مساحة لتبادل الأفكار وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج وتم إصدار 18 عددا من المجلة حتى الآن.



ولتلقى استفسارات وشكاوى المصريين بالخارج والتواصل معهم، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تمت ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج واستفادة حوالي 3،5 مليون مواطن من ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية من خلال:



- منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج وبلغ عدد المستفيدين 1٫ 6 مليون مواطن.



وإطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الالكترونية والخط الساخن لحل مشاكل المصريين بالخارج، حيث تم استقبال عدد 4862 شكوى وتم حل 4391 شكوى بنسبة 91%.



هذا إلى جانب إطلاق مبادرة "اسأل واقترح" لتلقي شكاوى ومقترحات المصريين بالخارج والرد عليها من خلال حلقات مسجلة لتأكيد اهتمام الدولة بتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين المصريين بالخارج، وإطلاق مبادرة "إسأل واقترح لايف" لتلقي استفسارات واقتراحات المصريين بالخارج.







كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج وذلك بهدف تعميق أواصر التواصل بينهم وبين الدولة المصرية في إطار عمل الحكومة، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمام مجلس النواب، أطلعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".وأوضحت مكرم أنه من خلال هذا التطبيق، تستهدف الوزارة أن تكون تجربة المصريين بالخارج في التعامل معه سهلة وسريعة وآمنة، سواء للمستخدمين على هواتف نظام Android أو نظام IOS.ويحتوي التطبيق على الآتي:- لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة او القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها.- توافر عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.- يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا" والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة، وذلك بجانب مبادرة "إسأل واقترح".- يوفر خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية وخريطة الاستثمار الصناعي في مصر، بالإضافة إلى روابط مركز الأزهر العالمي للفتوى، وشهادة "بلادي" الدولارية، وآليات الاستثمار في مصر.- نشر ومتابعة كل ما يتعلق بأخبار وأنشطة الوزارة المختلفة، وكذلك تغطية كافة أخبار الدولة المصرية في كل المجالات وأهم الأحداث على مختلف المستويات.- مؤخرًا، تمت إضافة عدة روابط تتعلق بمستجدات انتشار جائحة كورونا حول العالم لمواكبة الظرف العالمي الاستثنائي وهذه الروابط هي: (استمارة "نورت بلدك" لتجميع بيانات المصريين العائدين بسبب الجائحة وتوفير فرص عمل لهم في وطنهم) - (متابعة انتشار فيروس كورونا عالميًا) – (التسجيل كمتضرر من مشكلة كورونا) – (تسجيل بيانات العالقين بسبب كورونا)- يمكن للمستخدم تصفح المجلة الشهرية للوزارة "مصر معاك" باللغتين العربية والإنجليزية من خلال التطبيق.- إتاحة إرسال إشعارات للمستخدم حول النصائح والأدوية المحظورة وغيرها، كما يمكن للمستخدم أن يتعرف على معلومات هامة عن طريق قسم "الأسئلة والأجوبة".ولمزيد من التواصل مع المصريين بالخارج، كشفت وزيرة الهجرة عن إطلاق الوزارة مجلة إ