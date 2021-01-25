«الزراعة» تلاحق كورونا بفحص 1697 عينة حيوانات مستوردة

كشف تقرير رسمي أصدره «معهد صحة الحيوان» التابع لمركز «البحوث الزراعية» بوزارة الزراعة أنَّ معامل المعهد فحصت 1697 عينة حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 25 يناير الحالي 2021 للتأكد من خلوها من فيروس كورونا.وذكر أن نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، مع تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، للتأكد من خلوها من الفيروس.وكلف السيد القصير وزير الزراعة الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة الزراعة بمختلف المنافذ الحدودية بتشديد الإجراءات الرقابية علي جميع الواردات الغذائية من الخارج، لمنع وصول أى منتجات غذائية ملوثة بالفيروس، خاصة في ظل الموجة الثانية للفيروس.