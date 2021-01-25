برلماني يطالب بنقل جميع جثامين المصريين في الخارج بقرار إلزامي

دعا عمرو هندي، عضو مجلس النواب، لضرورة الإسراع في إصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية «مصر للطيران» بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء، قائلا: «أريد إثبات ذلك في المضبطة لأننا بذلك نهين أنفسنا».جاء ذلك في كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبد الشهيد أمام الجلسة العامة للبرلمان.وقال النائب: «نقل الجثامين يمثل أزمة كبيرة، لاسيما في ظل التحايل على الكفيل لتحمل التكاليف وهو أمر يمثل إهانة كبيرة».وأكد أن المصريين بالخارج كنز حقيقي، حيث تمثل التحويلات نحو 9% من الناتج القومي بواقع ـ 27.8 مليار دولار.وأشار عمرو هندي، إلى أن ملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر، مؤكدا أن هناك استثمارا آخر غائبا وهو استثمار العقول المصرية في الخارج، لاسيما وأن هناك تهميشا في هذا الدور.