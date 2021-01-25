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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: السيسي وجه بإنشاء قاعدة معلوماتية للمصريين بالخارج

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:24 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم التواصل مع المصريين بالخارج خلال الاستحقاقات الدستورية التي تم إجراؤها، مشيرة إلى تفعيل غرفة عمليات وزارة الهجرة لتلقى استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات خلال أيام التصويت ومتابعة مجريات الأمور أولا بأول والتواصل مع الناخبين بالخارج.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمام مجلس النواب، أطلعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".

وأضافت أن الوزارة نظمت غرفة عمليات لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية في الخارج واستقبال كافة استفسارات المواطنين في الخارج. 

وأضافت أنه تم العمل على متابعة العملية الانتخابية في الخارج لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في نسخته الجديدة منتصف أغسطس 2020، وهو الاستحقاق الدستوري الذي سطر مرحلة جديدة في الحياة النيابية المصرية، فهو الغرفة الثانية لمجلس النواب المصري (البرلمان) وتشكيله جاء في غاية في الأهمية نظرا لكونه معاونا للبرلمان، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم ما يساعد في عملية التشريع.

وبناء على ذلك، دعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

وأكدت أنه شهدت مصر في أكتوبر2020 انتخابات مجلس النواب، وهو من الاستحقاقات الدستورية التي شارك بها المصريين بالخارج خلال عام 2020، وخلال أيام طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، وتابعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عملية التصويت وتلقي أية استفسارات من المصريين بالخارج، حول آلية التصويت خصوصًا وأن التصويت كان بالبريد السريع وهي وسيلة جديدة تم إتاحتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا. 

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى دور الوزارة فيحشد الجهود  لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، بمشاركة ممثلي وزارات: الخارجية، الاتصالات، التخطيط والمتابعة، البنك المركزي المصري، والرقابة الإدارية، وهيئة البريد.

وأوضحت أن هذا يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء قاعدة معلوماتية للدولة وتكليفه للحكومة بتوحيد قواعد البيانات والاستفادة منها لخدمة الدولة المصرية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، وفق استراتيجية الربط المعلوماتي والاستفادة من البيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة، وذلك لضمان سريان عملية جمع البيانات بشكل جدي يسهم في الانتهاء من هذه القاعدة.

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