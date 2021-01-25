غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة
الإثنين 25/يناير/2021 - 06:36 م
آلاء حسنطباعة
تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسين حمودة، في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، "حوار ثقافي"، ويعقد أونلاين عبر تطبيق زووم، ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.
ومن المقرر أن تدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الروائية ضحى عاصي، الدكتور سامي سليمان، والروائي محمد المنسي قنديل.
ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيمها الكاتبة الروائية هالة البدري.
ومن المقرر أن تدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الروائية ضحى عاصي، الدكتور سامي سليمان، والروائي محمد المنسي قنديل.
ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيمها الكاتبة الروائية هالة البدري.
غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة
غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة