غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور حسين حمودة، في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء، "حوار ثقافي"، ويعقد أونلاين عبر تطبيق زووم، ويتم بثه مباشرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس على الفيسبوك وقناتها على اليوتيوب.ومن المقرر أن تدير الحوار الكاتبة الروائية هالة البدري مع كل من: الروائية ضحى عاصي، الدكتور سامي سليمان، والروائي محمد المنسي قنديل.ويأتي الحوار ضمن سلسلة "حوار ثقافي" التي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس أونلاين، وتشرف على تنظيمها الكاتبة الروائية هالة البدري.