رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وآخر موعد للسداد
الإثنين 25/يناير/2021 - 08:59 م
حسين العمدةطباعة
تنشر «الدستور» رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وآخر موعد للسداد، حيث أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنها توفر مدة سماح للمواطنين لمدة شهر بعد وقت إعلان الفاتورة، وهذا يكون أخر موعد لسداد فاتورة التليفون المنزلى، لأن المواطن إذا تجاوز مدة فترة السماح، ستقع عليه غرامة مالية، يجب دفعها إلى الشركة المصرية للاتصالات، وأيضا سيتحول الخط التليفون الأرضى إلى استقبال فقط، وسيتم قطع خدمة الانترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، ونستعرض لكم خلال التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون من خلال الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، حيث أن تطوير منظومة الدفع الإلكترونى طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بالتسهيل على المواطن فى دفع الفواتير، وأيضا للحفاظ على صحة كافة المواطنين من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكيفية السداد دفع الفاتورة، وهى
- يقوم المواطن الذى يرغب فى دفع فاتورة التليفون المنزلى بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا).
- ثم يقوم المواطن بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.
- ثم يضغط المواطن على زر دفع الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون الأرضى بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- حيث يمكن للمواطن دفع فاتورة التليفون المنزلي بعدة طرق أخرى منها التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الألى ATM.
- وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.
رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون وآخر موعد للسداد
نقدم لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وكيفية السداد دفع الفاتورة، وهى
- يقوم المواطن الذى يرغب فى دفع فاتورة التليفون المنزلى بالدخول على الرابط الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات وهو (من هنا).
- ثم يقوم المواطن بإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون.
- ثم يضغط المواطن على زر دفع الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق لسداد فاتورة التليفون.
- يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون الأرضى بأن يستخدم الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.
- حيث يمكن للمواطن دفع فاتورة التليفون المنزلي بعدة طرق أخرى منها التوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع أو خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الألى ATM.
- وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.