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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يريد تعزيز الصناعة الأمريكية مستعيدا شعار ترامب المفضل

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:40 م
بايدن
بايدن
وكالات
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يوقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن الإثنين مرسوما يعطي الأولوية للشركات والمنتجات الأمريكية في الصفقات التي تبرم مع الوكالات الفدرالية مستعيدا بذلك الشعار المفضل لدى سلفه دونالد ترامب "صنع في أمريكا".

والقانون العائد إلى 1933 يرغم الحكومة على ابرام عقود مع شركات امريكية عندما يكون الامر ممكنا لكن ثمة استثناءات عديدة وهذا ما تنتقده منذ زمن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبعض السلع تحمل شعار "صنع في الولايات المتحدة" رغم أن قسما كبيرا من تركيبتها من منشأ آخر.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إن هذا النص يهدف الى إعادة إطلاق الإنتاج الوطني والحفاظ على الوظائف الصناعية وزيادة "الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال بهدف النهوض مجددا بشكل أفضل".

وبعد أقل من أسبوع على توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق أولوياته عبر مراسيم رئاسية فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه بعد.

وقد تثير التدابير الجديدة استياء حلفاء وشركاء واشنطن الاستراتيجيين مثل كندا والدول الأوروبية التي كانت تعتبر أن شعار "اشتر المنتجات الأمريكية" يمنع مؤسساتها من الوصول إلى عمليات استدراج عروض من الحكومة الأمريكية.

وحذر وزير الخارجية الكندي واشنطن من هذا الأمر وفقا لوسائل الاعلام الكندية.

وأعلن مارك غارنو لقناة "سي بي سي"، "من الواضح أنه إذا لاحظنا أن سياسة اشتر المنتجات الأميركية تضر بتجارتنا سنعلمهم بالأمر"، مشيرا إلى أن "الرئيس بايدن أبلغنا أنه مستعد للإصغاء إلينا في كل مرة نشعر فيها بالقلق".

وسيصوت مجلس الشيوخ على تثبيت جانيت يلين كوزيرة للخزانة والتي يفترض أن تشرف على المشاريع الاقتصادية وبينها خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 1900 مليار دولار لإخراج البلاد من الأزمة.

وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفدرالية إعطاء الأولوية في مشترياتها للمنتجات المصنعة في الولايات المتحدة.

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