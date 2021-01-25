سريلانكا تحظر توقيع البنوك التجارية عقودًا مسبقة للنقد الأجنبى

أعلن بنك سريلانكا المركزي، اليوم الإثنين، قرار حظر دخول البنوك التجارية العاملة في البلاد في تعاقدات مسبقة للنقد الأجنبي لمدة 3 أشهر، على أن يبدأ هذا الحظر فورًا.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار جاء في ضوء الحاجة إلى تجنب التقلبات الحادة في سوق النقد الأجنبي بسريلانكا وتأثيرات ذلك على إدارة المخاطر في البنوك التجارية.