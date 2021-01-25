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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مكرم»: قانون الهجرة الجديد يتضمن صندوقا لرعاية المصريين بالخارج

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:11 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي _ أميرة ممدوح
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أكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم الانتهاء من قانون الهجرة والذي يتضمن بداخله إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، والذي يتضمن كافة مجالات رعاية الحالات الطارئة.

وفي السياق ذاته، أشارت وزيرة الهجرة إلى نتائج بروتوكول التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير، حيث استفاد نحو 1000 أسرة وتم من خلال البروتوكول نقل جثامين٩٨٤ مصريا بالخارج من ٣٠ دولة حول العالم إلى أرض الوطن، مشيرة إلى تحمل مؤسسة مصر الخير تكلفة نقل كافة الحالات إلى أرض الوطن دون أن تتحمل الدولة مليما واحدا. 

ولفتت في كلمتها أمام مجلس النواب إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإخطار "مؤسسة مصر الخير"- من خلال الإدارة المختصة لديها "علاج المواطنين وشئون السفر" - بحالات الوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، والتي يتم إبلاغها بها بالطريق الطبيعي عن طريق وزارة الخارجية أو شركة مصر للطيران أو من أي طريق آخر، بموجب الإيصال الدال على تكاليف تجهيز ونقل الجثمان الوارد من تلك الجهات لتتحمله "مصر الخير".

وتابعت أن التعاون والمتابعة المستمرة كان سببا في لفت الانتباه لهذه المشكلة، وتسليط الضوء على شكاوى عديدة وردت من المصريين بالخارج، وممثلي الجاليات لحين إتمام قانون الهجرة، حيث كانت تمثل مشكلة نقل الجثمان معاناة للمصريين بالخارج سواء في توفير النفقات الباهظة اللازمة لذلك أومن ناحية إنهاء الإجراءات. 

وفيما يتعلق بالمصريين العائدين من الخارج بسب بتداعيات أزمة فيروس كورونا، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستيعاب العمالة المصرية العائدة، والعمل على دمج هذه العمالة بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أطلقت مبادرة "نورت بلدك"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم، مما يساهم بشكل مباشر في توفير البرامج التدريبية المتلائمة مع مهارة وكفاءة كل منهم وتعزيز تلك المؤهلات، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

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