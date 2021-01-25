النائب عمر وطني: تدنٍ كبير بمراكز التدريب المهني

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إنَّ هناك تدنٍ بشكل كبير في مراكز التدريب المهني من قبل وزارة القوى العاملة خصوصًا أنَّ هذه المراكز يوجد بها تخصصات لا تتناسب ولا تتلاءم مع المهن المطلوبة لسوق العمل في مصر.وطالب وطني، وفق بيان، الإثنين، بتفعيل وتطوير مراكز التدريب المهني ورفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين وتطوير المناهج وتحديث البرامج التدريبية وإضافة مناهج جديدة تناسب سوق العمل.وأشار إلى أنه خلال الآونة الأخيرة ونظرًا للتقدم التكنولوجي هناك حرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي والتي يجب أن تتم من خلال أنظمة تدريب حديثة لكي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب.