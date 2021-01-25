حرس المنشآت النفطية في ليبيا يسمح باستئناف العمل في ميناءين رئيسيين

قالت شركة الواحة للنفط اليوم الاثنين إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره الذي استمر فترة وجيزة لميناءى رأس لانوف والسدرة، مما يسمح باستئناف الصادرات هناك.وكان حرس المنشآت النفطية، وهو قوة مؤلفة من جماعات محلية في أنحاء ليبيا مكلفة بحماية منشآت النفط، قد أغلق الميناءين فيما وصفه بخلاف بشأن الأجور.وقال مهندس نفط في رأس لانوف إن العمل المعتاد استؤنف في الميناء.