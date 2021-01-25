بترو لوجيستكس: المعروض من نفط أوبك في يناير من المتوقع أن ينخفض

قالت شركة بترو لوجيستكس المتخصصة في تتبع ناقلات النفط اليوم الإثنين، إن المعروض من نفط أوبك في يناير من المتوقع أن ينخفض بما يقارب 400 ألف برميل يوميا.وأضافت الشركة في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رويترز أن امتثال أوبك لتخفيضات الإمدادات التي وعدت بها يقترب من مئة في المئة.وقالت بترو لوجيستكس "أكبر التخفيضات في المعروض في يناير من المتوقع أن تأتي من ليبيا والعراق نيجيريا."