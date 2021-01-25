رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عيد يكشف لـ«الدستور» آخر كواليس «أهل الكهف»

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:08 م
أحمد عيد
أحمد عيد
محمد مجدي
طباعة
أعرب الفنان أحمد عيد عن سعادته بتجربة فيلم «أهل الكهف»، والذي يتم تصويره هذه الفترة ويتبقى له حوالي نصف مشاهده.

وقال «عيد» لـ«الدستور» إنَّه يصوِّر بشكل شبه يومي العمل ترقبًا لعرضه خلال موسم الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنَّه بعدما ينتهي من تصويره سيعود لتصوير مسلسله السعودي «اختراق»، لكنه لا يعلم الموعد النهائي لذلك.

تدور قصة فيلم «أهل الكهف» من عام 250 ميلاديًا وما بعدها بـ 309 سنوات بعد الخروج من الكهف، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومصطفي فهمي، محمد فراج وخالد الصاوى، وصبري فواز، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عيد، وريم مصطفي، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وعبدالرحمن أبوزهرة، والعديد من النجوم، ومعالجة سينمائية السيناريست أيمن بهجت قمر.

موضوعات متعلقة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة: إصدار 23 مليون بطاقة «ميزة» جديدة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط