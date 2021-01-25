أحمد عيد يكشف لـ«الدستور» آخر كواليس «أهل الكهف»

أعرب الفنان أحمد عيد عن سعادته بتجربة فيلم «أهل الكهف»، والذي يتم تصويره هذه الفترة ويتبقى له حوالي نصف مشاهده.وقال «عيد» لـ«الدستور» إنَّه يصوِّر بشكل شبه يومي العمل ترقبًا لعرضه خلال موسم الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنَّه بعدما ينتهي من تصويره سيعود لتصوير مسلسله السعودي «اختراق»، لكنه لا يعلم الموعد النهائي لذلك.تدور قصة فيلم «أهل الكهف» من عام 250 ميلاديًا وما بعدها بـ 309 سنوات بعد الخروج من الكهف، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، وغادة عادل، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومصطفي فهمي، محمد فراج وخالد الصاوى، وصبري فواز، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عيد، وريم مصطفي، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وعبدالرحمن أبوزهرة، والعديد من النجوم، ومعالجة سينمائية السيناريست أيمن بهجت قمر.