ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير عام الإقليم.وتهدف المبادرة إلى تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدون منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل، تضمنت الفعاليات ورشة النحت البارز على الخشب، تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام، والتي بدأت في 9 يناير 2021، بدأ علام خلالها بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على اتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بينها وبين الأخشاب المستوردة.وقال علام إن فكرة الورشة هي تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الأخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني راقي، وتنمية مهارات المتدربين والوصول بهم لمستوي جيد، وتكليف المتدربين لاختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى، ثم اختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع، كما عرف الأدوات المستخدمة لإخراج الورشة وهي ميني كرافت، صاروخ، دبابة منفرسير، أزميل حفر أويمة، فلانشة سنفرة، شاكوش، أويمة، قمطة، سنفرة، سلير، تنر، طقم فرش، مسطرة معدن، خشب شجر ألواح.إلى جانب ختام ورشة الخرز تدريب الفنانة التشكيلية الدكتورة جيهان الملكي بعدد 6 أعمال فنية لتصميمات مستوحاة من القلادات من الفن الفرعوني المصري القديم ثم تكبيرها وطباعتها باستخدام كربون القماش على الشاسية، تليها المرحلة التالية التطريز باستخدام الخرز الملون والأحجار الكريمة لتصبح تابلوهات قطيفة مطرزة بالخرز.