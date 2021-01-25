رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:30 م
مبادرة صنايعية مصر
مبادرة صنايعية مصر بالإسماعيلية
آلاء حسن
طباعة
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مبادرة "صنايعية مصر" التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ومدير عام الإقليم.

وتهدف المبادرة إلى تعليم الشباب حرفة أو مهنة يستفيدون منها في العمل أو مصدر رزق في المستقبل، تضمنت الفعاليات ورشة النحت البارز على الخشب، تدريب الفنان التشكيلي أحمد علام، والتي بدأت في 9 يناير 2021، بدأ علام خلالها بتعريف أنواع الأخشاب المصرية وألوانها والفرق بين صلابتها والتعرف على اتجاهات ثمرة الأخشاب، والفرق بينها وبين الأخشاب المستوردة.

وقال علام إن فكرة الورشة هي تدريب الشباب على كيفية توظيف الفن في إخراج منتج جيد في مجال حفر الأخشاب وتحويل الديفوهات والعيوب إلى عمل فني راقي، وتنمية مهارات المتدربين والوصول بهم لمستوي جيد، وتكليف المتدربين لاختيار تصميم فردي تمهيدا للوصول لفكرة مميزة وكمرحلة أولى، ثم اختيار تصميم جماعي لصياغة عمل مشترك مناسب للمشروع، كما عرف الأدوات المستخدمة لإخراج الورشة وهي ميني كرافت، صاروخ، دبابة منفرسير، أزميل حفر أويمة، فلانشة سنفرة، شاكوش، أويمة، قمطة، سنفرة، سلير، تنر، طقم فرش، مسطرة معدن، خشب شجر ألواح.

إلى جانب ختام ورشة الخرز تدريب الفنانة التشكيلية الدكتورة جيهان الملكي بعدد 6 أعمال فنية لتصميمات مستوحاة من القلادات من الفن الفرعوني المصري القديم ثم تكبيرها وطباعتها باستخدام كربون القماش على الشاسية، تليها المرحلة التالية التطريز باستخدام الخرز الملون والأحجار الكريمة لتصبح تابلوهات قطيفة مطرزة بالخرز.

موضوعات متعلقة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الحكومة تكشف حقيقة وجود عجز في أدوية بروتوكولات «كورونا» بالمستشفيات

الصور

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

image description

محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

image description

ضبط 960 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز بأسيوط

image description

هبوط أرضي مفاجئ بطول 20 مترًا بمركز القوصية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«خطة النواب» توافق على تعديلات قانون صندوق «تحيا مصر»

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

«بالوعة الموت».. الصرف الصحي يخطف طفلًا بقنا

ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

بعد 450 عاما.. حانة أكسفورد تستسلم أمام كورونا

سنة كبيسة أو بسيطة.. عدد أيام شهر فبراير 2021

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية 2021 القادمة للموظفين حكومي وخاص باليوم والتاريخ

خصومات في مطاعم في دبي للحاصلين على لقاح كورونا

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

«قرأ لي القرآن لكن لم أنس خيانته».. اعترافات مديحة يسري عن محمد فوزي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «حوار ثقافي» أونلاين بالأعلى للثقافة

ختام فعاليات مبادرة «صنايعية مصر» بالإسماعيلية

مناقشات أدبية وورش فنية بثقافة الوادى الجديد

الاحتفال بذكرى ميلاد عبد الناصر بقصر أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط