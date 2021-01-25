احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية في لبنان

نفذ عدد من المحتجين وقفات احتجاجية في مدينتي طرابلس شمال لبنان وصيدا جنوب لبنان، وذلك احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق العام للبلاد في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).ونفذ عدد من المواطنين اللبنانيين وقفة احتجاجية أمام القصر البلدي في مدينة طرابلس، اليوم الإثنين اعتراضًا على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار الإغلاق وفقا لقرار التعبئة العامة.وقام عدد آخر من المحتجين بقطع مسارب ساحة مدينة طرابلس بالإطارات والعوائق، رفضًا للإقفال العام وبسبب تردي الأوضاع المعيشية في المدينة.ونفّذ عدد آخر من المحتجين مسيرة في منطقة القبة (في طرابلس) ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الإقفال.وفي مدينة صيدا جنوب لبنان، نفّذ عدد من المواطنين وقفة وسط ساحة تقاطع ايليا في المدينة احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وعدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية.يذكر أنه تم إغلاق البلاد إغلاقًا تامًا منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وقد تم تمديد الإغلاق العام حتى 8 فبراير المقبل بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية بالفيروس على نحو غير مسبوق، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ 8700 ليرة لبنانية.