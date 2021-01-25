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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:26 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
حسام فهمي
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قامت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الجولة التى أجرتها اليوم الإثنين، بمرافقة طارق بدوى،  مدير مديرية الطرق والنقل، بالمرور على أعمال رد الشىء لأصله التى تجرى بطريق الكاشف الجديد- سيف الدين بمركز الزرقا بطول ٥ كم بتكلفة ٤.٥ مليون جنيه، ضمن أكبر خطة تنفذها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة.

وتابعت "المحافظ" كافة الأعمال بالموقع وفقًا لتوجيهاتها خلال الزيارة التى أجرتها مسبقًا، كما استمعت إلى شرح مفصل عن مراحل العمل، واطمأنت على جودة التنفيذ طبقًا للمعايير الفنية والهندسية.

وفى هذا السياق، وجهت "محافظ دمياط" على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، وتوسعة مدخل الطريق، والالتزام التام بكافة الاشتراطات المحددة.

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