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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:16 م
الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض،
حسام فهمي
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أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية، في حضور طارق بدوي، مدير مديرية الطرق والنقل، والدكتور عثمان شعلان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، واللواء وحيد رضوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، واللواء خالد إسماعيل، رئيس مدينة السرو.

وتفقدت المحافظ خلال الجولة عددا من مشروعات التطوير التي تجرى بعدد من المناطق بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز التعمير.

واستهلت المحافظ تلك الجولة، بالمرور على شارع الثورة بمدينة كفر سعد لمتابعة أعمال التطوير التى بدأت هنالك، حيث استمعت إلى شرح مفصل من مُنفذى المشروع عن آلية العمل وفقًا لخطة محددة كما بحثت المحاور الخاصة بتخطيط الشارع فى ضوء عدة اشتراطات ومعايير مرورية، وكذا سُبل إزالة كل المعوقات واستعراض كل الأعمال المقرر تنفيذها بالتعاون مع شركات المرافق وتغيير أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار.

وواصلت محافظ دمياط جولتها بزيارة مدينة السرو، والتى من المقرر تنفيذ أعمال تطوير طريق كورنيش النيل هنالك بطول 1000 متر وشارع بورسعيد بطول 600 متر ومتفرعات بطول 200 متر، حيث بحثت المخطط الخاصة بعملية التطوير بما يتناسب مع خط التنظيم لتلك المناطق، وكذا رفع كفاءة كورنيش النيل بالمدينة وعمل ممشى مواز له، إذ أكدت المحافظ وضع التصور النهائى لنموذج التطوير فى أسرع وقت ممكن.

وخلال الزيارة، أمرت الدكتورة منال عوض بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات والارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق المدينة.

وفي ختام الجولة، تابعت الدكتورة منال عوض أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة فارسكور، إذ أكدت على وضع خطة محددة لرفع كفاءة سور الكورنيش وتنفيذ هذه الأعمال طبقًا لمعايير محددة، خاصة مع كون هذا الطريق من أهم المناطق بالمدينة.
محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى
محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى
محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى
محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى
محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى
محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

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