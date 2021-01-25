مكرم تستعرض أبرز جهود «الهجرة» ضمن برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»

ألقت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة أمام مجلس النواب، أطلعت خلالها النواب على أبرز جهود وزارة الهجرة في إطار برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".واستهلت السفيرة نبيلة مكرم كلمتها أمام مجلس النواب بتهنئة رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، وأعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، معبّرين عن تطلعاته وآماله، حاملين مطالبه، للتعاون والتنسيق مع الحكومة من أجل تحقيقها، موجهة الشكر والتقدير إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وجميع أعضائه على حسن التنسيق والتعاون.ولفتت وزيرة الهجرة إلى الصورة المشرفة التي يظهر عليها البرلمان وزيادة تمثيل المرأة فضلًا عن التمثيل الكبير للشباب في المجلس، ووجود ممثلين للمصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، إلى جانب النخبة المتميزة من أصحاب العلم والخبرة في مختلف المجالات، مؤكدة حرص وزارة الهجرة على التعاون مع مجلس النواب في كافة الملفات التي تعمل عليها، في سبيل بناء صورة مختلفة لما تشهده مصر من تنمية.وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن منذ إصدار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا بعودة الوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في 2015؛ وتكليفها بتولي المسئولية، وقد أخذت الوزارة على عاتقها رعاية المصريين بالخارج وحماية حقوقهم، والعمل على ربطهم بوطنهم الأم، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية وإشراكهم فيها، حتى لا يصبحوا عرضة لما يتم الترويج له ضد الدولة المصرية في الخارج، وليصدوا هذه الشائعات ويصححوها وسط المجتمعات التي يعيشون بها، وكذلك الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنها عملت على عدة محاور لتنفيذ برنامج الحكومة، أولها: التوعية والحماية، والثاني: تلبية الاحتياجات، والثالث: تبادل الخبرات، والرابع: التواصل.وأضافت الوزيرة أنه في المحور الخاص بالتوعية والحماية والذي يندرج تحت الهدف الاستراتيجي الأول لبرنامج الحكومة وهو حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، ووبند الحفاظ على الهوية المصرية، فقد عملت وزارة الهجرة على إعداد برامج لأبناء المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث حيث نظمت الوزارة 24 ملتقي لعدد 607 من أبنائنا بالخارج، وأخرها في يوليو 2020، حيث تم إطلاق أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين بالخارج والمتواجدين حاليا في مصر عقب عودتهم من البلاد التي يدرسون بها بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب.وكشفت وزيرة الهجرة عن أن هذه الملتقيات تم عقدها بالتعاون مع وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة والثقافة والسياحة والأثار والبيئة والتي تم تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، للترويج لهذه الأماكن الطبيعية والاستمتاع بها مع إدراك أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتمثلت أوجه التعاون في:التعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لتنظيم عدة دورات في الأمن القومي لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى الثقافي والقومي بين أبناء الشعب المصري وخاصة المقيمين بالخارج.نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارتي الهجرة والشباب، زيارات ميدانية لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج، إلى كل من بانوراما 6 أكتوبر والكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة، من أجل تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها.بالتعاون مع وزارة الداخلية، نظمت وزارة الهجرة زيارة لهؤلاء الشباب إلى أكاديمية الشرطة للاطلاع على جهود رجال الأمن ودورهم البطولي في الحفاظ على الأمن الداخلي للدولة المصرية وحماية المواطنين.نظمت وزارة الهجرة زيارة لوفد شبابي من المصريين بالخارج إلى مشروع طريق ومنتجع الجلالة، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وإلى العاصمة الإدارية الجديدة تضمنت جولة في زيارة الحي الحكومي، ومسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية ميلاد السيد المسيح، ومنطقة الأبراج والمنطقة السكنية.نظَّمت وزارة الهجرة زيارة لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج إلى مجمع الأديان بمنطقة مصر القديمة وخان الخليلي، وتضمنت الزيارة جولة موسعة بكل من مسجد عمرو بن العاص، بالإضافة لمجموعة من الكنائس والأديرة أبرزها الكنيسة المعلقة.نظمت الوزارة عرضًا خاصًا للفيلم السينمائي البطولي "الممر" بالتعاون مع الدفاع الشعبي، للشباب أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج، فضلا عن الاتفاق على ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وكذلك ترجمة الحلقات الثلاث الأخيرة من المسلسل البطولي "الاختيار" إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ونشره على منصات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة ومتابعة بطولات الجيش المصري وتضحياته، في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بمعركة بطولية كبيرة ضد الإرهاب.نظّمت الوزارة لهذه الوفود الشبابية زيارة إلى المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة وأهرامات الجيزة وأبو الهول وكذلك إلى الأقصر وأسوان وإلى محمية وادي الريان بالفيوم، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والبيئة.نظمت الوزارة لهؤلاء الشباب زيارة إلى مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاطلاع على المنتجات المختلفة والمصنوعة بأيادي شابة مصرية.وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أنه من ضمن الملتقيات فقد تم عقد 4 معسكرات للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، أخرها في يوليو 2020، في لقاء تفاعلي عبر الفيديو كونفرانس بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا، في إطار التعاون بين الوزارة وشركة "ويل سبرينج"، حيث تتضمن المعسكرات العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التي شارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.وقدمت وزيرة الهجرة خلال كلمتها عرضًا حول مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، قائلة: إن المبادرة جاءت في إطار الحرص الدائم من وزارة الهجرة على مد جسور التواصل بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، فقد أطلقت الوزارة في يونيو 2020 أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها، وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وأنه وفي أواخر أغسطس 2020، بدأت وزارة الهجرة في تنظيم عدة زيارات هامة ومحورية لوفد شباب الدارسين بالخارج سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية، ومشروعات قومية.واستطردت وزيرة الهجرة أن الشباب التقو بشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام أحمد الطيب، وكذلك بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما زار الوفد وزارة الري ووزارة الاتصالات والمجلس القومي للمرأة، وأيضًا متحف القوات الجوية وقصر البارون ومدينة الجلالة والجامعة الواقعة هناك، والمطار الحربي ومشروع روضة السيدة زينب وحي الأسمرات والعاصمة الإدارية الجديدة وقصر عابدين ومحمية وادي دجلة ومنطقة آثار سقارة ومدينة الإنتاج الإعلامي، وقد شملت تلك الزيارات جلسات حوارية حول قضايا مختلفة وجولات تفقدية وترفيهية والتقاط صور تذكارية.وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير فرص تدريب للطلاب الدارسين بالخارج في عدد من الوزارات وخلال فترة إجازاتهم في مصر، من بينها وزارات الهجرة والتخطيط والبيئة والشباب والرياضة، وهذا بهدف أن يتعرفوا عن قرب على بيئة العمل في مصر وعلى فرص العمل المتاحة بها في كافة المجالات المناسبة لتخصصاتهم.هذا إلى جانب الاتفاق على تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الشباب المصريين الدارسين بالخارج وللاستفادة من تخصصاتهم ومن ثمّ ربطهم بأنشطة مؤسسة "مصر تستطيع"، وكذلك إقامة منصة لهم تستهدف استدامة التواصل معهم ونقل ما يحدث في الوطن على أرض الواقع وعرض الحقائق عبر مصادر موثوق فيها لمواجهة تزييف الوعي الذي يتعرض له المصريين بالخارج.واستكمالا لمحور التوعية والحماية، فقالت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم عقد المؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، على مدار يومين، بحضور ٥٥ كيانا من ٣٣ دولة بمجمل 11 جلسة وورشة عمل تناقش محاور ‏الشق القانونى والشق الاجتماعى والشق الاقتصادى والشق السياحى والشق الثقافى، ‏والتى يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التى يرغب المصريون بالخارج إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرهم مما يخص المصريين بالخارج، وجميع المحاور تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التى ترد إلى وزارة الهجرة من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج.‎وتابعت أن المؤتمر استهدف إلى الاستماع لاستفسارات ومقترحات الكيانات ‏المصرية بالخارج وتعزيز التواصل المباشر ‏بينهم ‏وبين الجهات الحكومية المختلفة، فى إطار استكمال ما ‏بدأته الوزارة من نهج فى خلق جسور ‏من ‏التواصل المباشر، وتوعيتهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية حقيقية.كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم للتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف، ضمن أطر التعاون المثمر في مبادرة "اسأل الازهر".حيث اتفق الجانبان على نشر موقع الأزهر الشريف على منصات ‏الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي ‏للوزارة، وذلك لاستقبال أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج حول ‏مختلف القضايا الدينية الإسلامية، لسرعة الرد من قبل المختصين ب الأزهر ‏الشريف على هذه الأسئلة والاستفسارات.