«الهجرة»: 27 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في 2020

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تحويلات المصريين بالخارج وصلت في عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٢٧ مليار دولار وفقًا لتقارير البنك المركزي.وأشارت إلى أنَّ هذا إنجاز حقيقي لكل ما تقوم به الدولة المصرية من سياسات نتج عنها ثقة المصريين بالخارج.وأضافت في بيانها أمام مجلس النواب أن الوزارة أطلقت شهادة «بلادي» الدولارية والتي نتج عنها ٤٠٠ مليون دولار.ولفتت إلى الاتفاق مع هيئة البريد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج أيضًا، للتيسير لوصولها لأسرهم بالقرى ومحافظاتهم.