مساعدات مالية وطبية من محافظ الشرقية للأسر الأكثر احتياجا

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عددًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها.وخلال اللقاء قدم محافظ الشرقية مساعدات مالية لـ6 أسر مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة لهم، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية عليهم وتبين مدى استحقاقهم لتلك المساعدات.وجه المحافظ مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجًا ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.وحرصًا منه على توفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحى بالشرقية بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو يعاني أبناؤها الصغار من شلل دماغى وتوحد أو مصابين بأورام ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية لحالاتهم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بعدما تقدم عدد من المواطنين يتضررون من عدم قدرتهم على تحمل نفقات علاج أبنائهم الصغار.كلف المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص للراغبين في العمل لتوفير حياة كريمة لهم.وخلال اللقاء تقدم أحد المواطنين بشكوى من عدم وجود سكن يليق به وبأسرته ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام بفحص حالة المواطن وإجراء بحث اجتماعي على حالته لبحث إمكانية توفير سكن له من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.كما وجه المحافظ رئيسي مركز الحسينية وحي أول الزقازيق بالسير في إجراءات ترخيص إقامة كشكين في الأماكن المسموح بها، وذلك بعد أن تقدمت حالتين خلال لقاء المواطنين بطلب للموافقة على إقامة كشك ليمثل مصدر دخل لهما ويساعدهما في تحمل نفقات المعيشة.وفي نهاية اللقاء قدمت المواطنة سامية عبداللطيف من ذوي الهمم الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها في مكتبه الأسبوع الماضي ومنحها تروسيكل وإعانة مالية لمساعدتها في تحمل نفقات المعيشة.