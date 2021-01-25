الصحة تطلق قافلة طبية إلى أسيوط ضمن «حياة كريمة»

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين قافلة طبية بقرية الفيما مركز الفتح بمحافظة أسيوط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأكدت الوزارة، أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية".وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.