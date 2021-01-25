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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيس كورب الأمريكية للنفط والغاز تتوقع تراجع إنتاجها فى 2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:57 م
الغاز
الغاز
وكالات
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توقعت هيس كورب الأمريكية المنتجة للنفط والغاز، اليوم الإثنين، تراجعا ضئيلا في الإنتاج وحددت ميزانية تبلغ 1.9 مليار دولار لعام 2021، سيذهب معظمها إلى جيانا، التي توصف بأنها من أهم اكتشافات النفط والغاز الجديدة خلال العقد الماضي.

وتعتمد الشركة على استثمارها قبالة سواحل جيانا، وهي إحدى أهم مناطق النفط والغاز في العالم خلال العقد الماضي، والتي يطورها كونسرتيوم تقوده عملاق النفط إكسون موبيل كورب.

وخصصت هيس 780 مليون دولار، أو 41 بالمئة من ميزانيتها، لأنشطة التطوير قبالة سواحل جيانا.

وقال جريج هيل، الرئيس التنفيذي للعمليات "سنواصل أيضا الاستثمار في استكشاف نشط وبرنامج تقييم، مع التخطيط لما يتراوح بين 12 و15 بئرا في ستابروك بلوك (قبالة سواحل جيانا)".

وتوقعت هيس أن يبلغ صافي الإنتاج في المتوسط نحو 310 آلاف برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2021، مع استبعاد ليبيا، مقارنة مع تقديراتها لعام 2020 البالغة 325 ألف برميل يوميا.

وكانت شركة الطاقة، التي يوجد مقرها في نيويورك، قد توقعت إنفاق 1.8 مليار دولار في عام 2020.

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