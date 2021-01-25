5 مصابين بانقلاب سيارة فى مطروح

شهدت محافظة مطروح إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة أمام قرية "الحرابى" بطريق الإسكندرية- مطروح، تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.وأوضح محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ في مديرية الصحة بمطروح، أن مستشفى الضبعة المركزي استقبل 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية- مطروح.وأضاف الطليمي لـ"الدستور" أن المصابين هم: ناصر عبدالحليم عبدالواحد 47 سنة، منال عبدالحليم عبدالواحد، 43 سنة، محمد رضا السيد عبده، 12 سنة، سارة رضا السيد عبده، 16 سنة، رضا السيد عبده، 47 سنة.وأكد أنه جار استكمال الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.