محافظ دمياط: الشرطة قدمت تضحيات تسجل بحروف من نور فى 25 يناير

وضعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، يرافقها اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، والعقيد سعيد عبدالخالق، المستشار العسكري للمحافظة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة من أبناء محافظة دمياط.جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرتها عوض، ظهر اليوم الإثنين، لمقر إدارة قوات الأمن، في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة البواسل في مدينة الإسماعيلية دفاعًا عن عزة وكرامة الوطن.واستهلت مراسم الاحتفال التي جاءت بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة بعزف الموسيقى العسكرية للسلام الجمهوري وسلام الشهيد.وتقدمت المحافظ بالتهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية ومدير أمن دمياط ورجال الشرطة بهذه المناسبة، معربة عن تقديرها وتقدير أبناء مصر لما يبذلونه من جهد لحفظ الأمن والأمان ودحر الإرهاب الغاشم.وأكدت أن ذكرى عيد الشرطة نستلهم منها روح التضحية والفداء التي سطرها رجال الشرطة والقوات المسلحة بأحرف من نور خلال ثورة 25 يناير لحماية الوطن والمواطنين.