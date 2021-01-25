المفوضية الأوروبية تعتزم وضع سجل خاص بتصدير اللقاحات

ترغب المفوضية الأوروبية في تسجيل جميع صادرات اللقاحات المخطط لها من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة والموافقة عليها في المستقبل.وأعلنت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن خطط لوضع سجل خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين حضرته الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسط انتقادات بسبب تأخر تسليم اللقاحات ونقصها داخل الاتحاد.ومن المنتظر أن يدخل السجل حيز التنفيذ في غضون أيام قليلة ويقوم بتسجيل الشركات المصنعة وكميات اللقاحات المنتجة في الاتحاد الأوروبي والتي تسلم إلى دول ثالثة.وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج المصنعون إلى ترخيص لتصدير اللقاحات.ولن يشكل الحصول على الترخيص مشكلة بالنسبة للصادرات الإنسانية- نظرا لأن التركيز ينصب على الشفافية، وفقا للمصادر.