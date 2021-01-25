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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شاب يشنق نفسه بـ«كوفية» للهرب من تراكم الديوان بالمنيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:12 م
شاب يشنق نفسه
شاب يشنق نفسه
المنيا ـ على حسين
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انتحر شاب من خلال شنق نفسه بـ"كوفية" كان يرتديها، داخل منزله بإحدى قرى مركز المنيا، وأفادت التحريات الأولية بأنه أقدم على ذلك لتراكم الديون عليه، ولأنه مطلوب لتنفيذ عدة أحكام قضائية.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، بورود إشارة من عمليات النجدة، تفيد العثور على "نجاح. أ" 40 عاما، مقيم بإحدى قرى المركز، جثة هامدة داخل غرفة منزله، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق حول رقبته.

وانتقل الرائد محمد منير، رئيس مباحث مركز المنيا، ومعاونه الأول النقيب نزار الواعر، وتبين العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض وبها آثار خنق حول الرقبة، وبسؤال والدته قالت إنها توجهت لغرفة ابنها في الصباح لدعوته لتناول الإفطار فأبلغها بموافقته، إلا أنه لم يأت لتناول الإفطار، فقررت الذهاب إليه مرة أخرى، إلا أنها وجدته ملقى على الأرض منتحرا باستخدام الكوفية الخاصة به، حيث قام بتعليقها في سقف الغرفة وأوصلها بقطعة قماش وقام بلفها حول رقبته وصعد على الطوب الحجري وتخلص من حياته.

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق من مباحث مركز شرطة المنيا، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، أن الشاب هارب من تنفيذ 9 أحكام قضائية وكان هاربا بمحافظة السويس لمدة عامين وبسبب تراكم الديون وعدم توفيقه في العمل قرر إنهاء حياته بالانتحار شنقا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق والتصرف.

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