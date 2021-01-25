«ثقافة القليوبية» تناقش دور الوحدة الوطنية في ثورة 19

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقد نادي الأدب ببيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "دور الوحدة الوطنية في ثورة 1919"، بحضور أعضاء النادي والشعراء الضيوف حاضرها محمد السيد إسماعيل بدأ حديثه بأن ثورة 19 كانت أكبر دليل على الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب المصري جمعت المسلم والمسيحي وجميع طوائفه من الأمراء والمثقفين والفلاحين فكانت منهج حياة سيظل نبراسًا لكل الثورات، وهذا ما شاهدناه في ثورة 30 يوليو، وذلك بمضيفة آل حمزة بطحانوب.كما نظم بيت ثقافة شبرا شهاب قراءة في كتاب "النيل في الأدب الشعبي" تأليف د. نعمات أحمد فؤاد، حيث شغل النيل مشاعر مصر وتفكيرها على مدى الأزمان، فانعكس على أوجه الحياة بها حتى تأثر به الرواة والشعراء والأدباء، ما جعله محور لأعمال أدبية كثيرة في مصر، وفي هذا الكتاب تتناول الباحثة مكانة النيل في الأدب الشعبي لدى المصريين، بجانب افتتاح معرض فنون تشكيلية لفناني القليوبية بحضور مدير عام الفرع بقاعة الفنان رخا بقصر ثقافة بنها.وعقد بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة بعنوان "دور المرأه في ثورة 25 يناير"، حيث كشفت ثورة يناير عن وجه جديد للمرأة المصرية لم يعتده مجتمعنا من قبل منذ ثورة 1919 وكان مفاجأة بكل المقاييس للعالم الغربي الذى سيطر عليه اعتقاد سائد بأن المرأة المصرية هى مجرد ظل للرجل، هذا الوجه الجديد للمراة جاء بصحيفة "هيرالد تريبون" الأمريكية لرسم صورة عن دور المرأة المصرية خلال الثورة وفى الفترة التى تليها، ونقلت كيف وقفت حواء المصرية الثائرة جنبًا إلى جنب مع الرجل فى ساحة ميدان التحرير تندد بالفساد والقمع والظلم وتنال الشهادة فى سبيل الوطن، وتغيير المقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة" على اعتبار أن دور المرأة فى أيام الثورة كان موازيًا لدور الرجل.ونظمت مكتبة كفر علي شرف الدين محاضرة للحديث عن حب والوطن والانتماء له، وكذلك الحديث عن ثورة ٢٥ يناير لمحمد عبدالعليم الشربيني، عضو جمعية المحاربين القدامى بكفرشكر تحدث فيها عن حب الوطن وأهميته ونبذة عن ثورة يناير والعوامل التى أدت إلى قيامها مثل الظروف السياسية والإقتصادية وربطها بحب الوطن والدفاع عنه، وفي إطار النشاط أونلاين، قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الطفل ببنها محاضرة بعنوان "خصائص سطح المكتب" بصوت سامية محمد، كما قدم بيت ثقافة قها ورشة حكي لقصة "التمساح توت" بصوت علا علي، بينما أعد قصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة حكي لقصة "تقبل كلمة لا" بصوت منار رجب.