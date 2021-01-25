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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبو العينين يطالب بضرورة تفعيل دور جماعات الضغط للمصريين فى الخارج

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:50 م
أبو العينين
أبو العينين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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‏ثمن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، دور أبناء مصر بالخارج لدورهم في عمل طفرة كبيرة بشأن التحويلات من الخارج، والتي تمثل 9% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد.

وطالب خلال كلمته تعقيبا على بيان وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، أمام الجلسة العامة للبرلمان، بعمل بوتقة بين الداخل والخارج من أجل زيادة الاستثمار في كل المجالات، لا سيما وأن مصر في مرحلة بناء وتزدهر ببناء حضارة جديدة.

ودعا أبو العينين، إلى ضرورة تفعيل دور جماعات الضغط للمصريين في الخارج، لاسيما وأن هناك من يدفع لعمل تقارير مغلوطة ضد مصر، قائلا: لا بد من التواصل معهم عن طريق أولادنا في الخارج، لا سيما وأن مصر تزدهر وتبني حضارة جديدة.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أهمية العمل على الترويج لما يحدث في مصر من طفرة كبيرة في كل المجالات.

ودعا وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة إطلاق مبادرة لمشاركة المصريين في الخارج لما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء 4500 قرية في 3 سنوات وهي نقلة حضارية للريف المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيتبنى هذا المشروع.

وأكد أبو العينين، أن برامج وزارة الهجرة "حقيقية"، مشيرا إلى أنها وزارة متخصصة وتعمل على حل كل المشكلات بشكل حقيقي، مشيدا في الوقت نفسه بالمبادرات التي أطلقتها الوزارة. وقال وكيل مجلس النواب: "أنا بسافر كتير بره، وبشوف أوضاع المصريين في الخارج"، متابعا: "الرئيس نزل من العربية في نيويورك علشان يحيي اللي كانوا مستنيينه علشان يستقبلوه، وكتير منهم تحمل كتير من المتاعب علشان يشارك في استقبال الرئيس".‏

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