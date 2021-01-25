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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«ثقافة الغربية» تعلن نتائج مسابقة مبدعي المستقبل

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:34 م
ثقافة الغربية
ثقافة الغربية
جمال عاشور
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أعلن فرع ثقافة الغربية اعتماد نتيجة مسابقة "مبدعي المستقبل" للعام المالي 20202021، بمشاركة مديرية تعليم الغربية، وذلك بعد انتهاء لجنة التحكيم المشكلة من مراجعة الأعمال المشاركة التي تجاوزت 475 عملًا، ما بين فنون كتابة القصة القصيرة والقصيدة، والرسم.

أسفرت نتيجة مجال كتابة القصة القصيرة عن فوز الطالبة منة مازن العجبري بالمركز الأول، فيما جاءت ملك عرفة في المركز الثاني، ريتاج أنيس بالمركز الثالث، وجاء الطالب ابراهيم شيحة، ومحمد شحاته، وعبد الله سبح الله، وأحمد ادريس، بالمراكز من الرابع الى السابع.

في مجال الشعر، فازت هاجر الباز بالمركز الأول، ومي السعيد بالمركز الثاني، وشهد زقزوق بالمركز الثالث، وجاءت المراكز من الرابع الى السابع بفوز كل من يوسف الأعصر، وأيلا غصيبة، وشهد مبارك، وهادي أيوب.

وشهدت مسابقة الرسم تنافسا شديدا بين المشاركين لتنتهي اللجنة الى اختيار الطالبة سلمى الحلو لتفوز بالمركز الأول، وريم خليفة في المركز الثاني، فيما حلت صابرينا أبو النصر ثالثا، وضمت المراكز من الرابع للعشرين فوز فاطمة الحداد، وآلاء فوزي، وبسنت الحلموشي، وملك الامام، وياسمين عبد اللطيف، ومنة الله النويهي، مرام الششتاوي، بوسي مرعي، هناء فتحي، علا صقر، أحمد حسن، نيرة حرفوش، حسناء الزيات، منة حجازي، سارة سعيد، هنا كشك، وبسملة أمنة.

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