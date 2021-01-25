الكويت والعراق يبحثان التعاون المشترك والتطورات الإقليمية

بحث وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك فيما بينھما على كافة الأصعدة، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).كما عقد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، مباحثات رسمية مع الحلبوسي والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وقد استعرض الطرفان خلال المباحثات علاقات التعاون بين الكويت والعراق وسبل تعزيزھا وتطويرھا في المجالات كافة، لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني.كما تم بحث العديد من الملفات والقضايا ذات الاھتمام المشترك إلى جانب تبادل وجھات النظر إزاء ما تشھده الساحتين الإقليمية الدولية أخيرا من مستجدات وتطورات.يذكر أن رئيس البرلمان العراقي والوفد المرافق له قد وصلا إلى الكويت، أمس الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين.