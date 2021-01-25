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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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السجن 3 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:15 م
السجن 3 سنوات لسائق
السجن 3 سنوات لسائق بتهمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة سائق بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أشرف أبوزينة، ومحمود الربيعي وسكرتير الجنايات السيد الوزيري ومصطفى أبويسر.

وترجع أحداث القضية رقم 12233 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقبض على سائق وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام المتهم "م.أ.إ"، 39 سنة، سائق، وشهرته الإنجليزي، بالاتجار في المواد المخدرة خاصة الأقراص المخدرة.

وتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه داخل سيارة ملاكي يستخدمها في الترويج للمواد المخدرة، وبتفتيشه عثر بحوزته على علبة كرتونية بداخلها عدد 1450 قرصًا لمخدر التامول ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبعرضه على النيابة أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة للترويج في بيع المواد المخدرة، فقررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية.

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