السودان يسجل 402 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 حالة وفاة، فيما تم شفاء 624 حالة، وذلك خلال خمسة أيام.وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الإثنين عن التقرير الوبائي للفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 26 ألفًا و526 حالة، بينها 1738 وفاة، و19 ألفًا و884 شخصًا تعافوا.وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.