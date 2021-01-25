انفجار بورشة سيارات يصيب سمكري ببتر بالذراع

أصيب سمكري سيارات بغيبوبة وبتر بالذراع اليسرى، إثر وقوع انفجار داخل ورشة السيارات التي يعمل بها بحي غرب مدينة المنيا، وتم نقله لمستشفى المنيا الجامعي وتحرير محضر بالواقعة.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث انفجار محدود داخل ورشة لسمكرة السيارات بشارع سكة تلة بحي غرب مدينة المنيا.على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وفريق من إدارة البحث الجنائي، وبالفحص تبين حدوث الانفجار بشارع سكة تلة أمام المدرسة الثانوية الصناعية، بحي غرب مدينة المنيا، ونتج عن ذلك إصابة محمد كامل محمود 51 عاما، سمكري سيارات، إذ أصيب بغيبوبة تامة وبتر بالذراع اليسرى، وجرى نقله لمستشفى المنيا الجامعي بسيارة إسعاف لتلقي العلاج.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، كما أخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.