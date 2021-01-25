الخميس.. 6 نقاد يناقشون «العيش في الأغاني» لـ شريف صالح

يستضيف موقع صدى «ذاكرة القصة القصيرة» الكاتب الصحفي القاص شريف صالح، لمناقشة قصته العيش في الأغاني، ويناقشه فيها النقاد والكتاب محمود الضبع، سيد الوكيل، حمدي النورج، والأردني حسين دعسة، عمر شهريار، ومرفت يس، وذلك في السابعة من مساء الخميس المقبل عبر تطبيق زووم.وشريف صالح كاتب مصري حاصل على درجة الدكتوراه في النقد الأدبي من أكاديمية الفنون صدر له 13 كتابًا ما بين القصة والرواية والمسرح والنقد وأدب الطفل منها: مدن تأكل نفسها ـ قصص ـ دار بتانة ـ 2019، سوشانا والحذاء الطائر ـ رواية للناشئة ـ 2019 ـ مكتبة الأسرة ـ الهيئة المصرية العامة، حارس الفيسبوك ـ رواية ـ الدار المصرية اللبنانية ـ 2017 شعر غجري تتطاير منه الحجارة ـ مختارات قصصية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ 2017.حصل شريف على العديد من الجوائز منها الكاتب المصري الوحيد في القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة عام 2019 عن مجموعة "مدن تأكل نفسها"، جائزة دبي للصحافة العربية 2014 من سمو الشيخ محمد بن راشد، جائزة مهرجان مسرح الطفل العربي عن مسرحية "عيون الغابة" ـ تأليف ـ الكويت ـ 2014 وتم تكريمه من ملتقى الإعلام العربي في الكويت 2015 تقديرًا لمشواره الإعلامي في الكويت والذي امتد لسبعة عشر عامًا.