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الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

492 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:00 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل حالتي وفاة و492 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 954 وفاة، والإصابات إلى 161 ألفًا و777 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن جميع الحالات الجديدة ثبتت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى، وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أن هناك 51 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، كما تم إجراء 7 آلاف و928 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونًا و471 ألفًا و104 مسحات.

ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الأحد، عن تسجيل 384 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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