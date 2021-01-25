فرنسا تقدم لليونان مقترحات لتجديد أسطولها البحري

قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستقدم قريبًا مقترحات لليونان بخصوص تجديد أسطولها من الفرقاطات.وكانت بارلي تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس في أثينا بعد توصل الطرفين إلى اتفاق قيمته 2.5 مليار يورو (3.04 مليار دولار) تشتري اليونان بموجبه 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال التي تصنعها شركة داسو.