ارتفاع حصيلة ضحايا الجيش السورى فى اشتباكات درعا إلى 11 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا قوات الفرقة الرابعة بالجيش السوري في الهجوم الفاشل على مدينة طفس بدرعا إلى 11 قتيلًا.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم الإثنين، أن حصيلة الخسائر البشرية زادت جراء الاشتباكات الأعنف في درعا منذ سيطرة الجيش السوري على المحافظة عام 2018، والتي شهدتها مدينة طفس غربي المحافظة أمس.وارتفع تعداد قتلى قوات الفرقة الرابعة إلى 11، قتلوا جميعًا جراء اشتباكات مع مقاتلين سابقين ضمن فصيل ميليشيا فجر الإسلام بقيادة خلدون الزعبي بعد هجوم فاشل للفرقة الرابعة على مقرات لفجر الإسلام الذين رفضوا مطالبات الجيش تسليم السلاح الثقيل والخروج إلى الشمال السوري، عقب الأحداث الدامية التي شهدتها طفس في 13 الشهر الجاري.وشهدت مدينة طفس قصف صاروخي متبادل وسط حالة ذعر كبيرة لدى الأهالي في ظل استخدام الأسلحة الثقيلة، إذ تعد هذه الاشتباكات هي الأعنف من نوعها منذ سيطرة الجيش السوري على درعا.