«تعليم القليوبية» تشارك في الاحتفال بعيد الشرطة

شاركت سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومديري عموم الديوان والعاملين بالديوان، في الاحتفال بعيد الشرطة في ميدان المحطة أمام الجندي المجهول.جاء ذلك بحضور اللواء فخرالدين العربي مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية بمحافظة القليوبية.وقام رجال الشرطة والمرور بتوزيع الورود والشوكولاتة والكمامات على المواطنين في الشوارع والميادين الأمر الذى لاقى استحسان المواطنين.وحرص المواطنون على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة تعبيرًا عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط بين الشرطة والمواطنين وإظهار روح الولاء والانتماء للوطن.