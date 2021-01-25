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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أشرف رشاد: وزيرة الهجرة من القلائل الذين أشادوا بدور النواب

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:37 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، سؤالًا لوزيرة الهجرة حول دور سفراء مصر بالخارج من العلماء واللاعبين والفنانين في الدعايا للإنجازات المصرية ودور الدولة في محاربة الإرهاب.

جاء ذلك في تعقيبه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على بيان السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وتساءل أشرف رشاد: لماذا لا يكون هناك لوبي في كل دولة من أبناء مصر واستخدامهم دعائيًا لصالح مصر؟، مشددًا على ضرورة الاستخدام الدبلوماسي للمصريين بالخارج لشرح الواقع والإنجازات ودور الدولة في مكافحة الإرهاب.

وقال النائب: نشعر بأن الواقع المصري غير موجود في الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يدفع منظمات عالمية ومؤسسات مأجورة للعمل على إصدار بيانات ضد مصر.

على جانب آخر أشاد رشاد، بما عرضته الوزيرة في بيانها، قائلًا: استمعنا للعديد من الوزراء، إلا أن وزيرة الهجرة من القلائل الذين أشادوا بدور النواب، لاسيما وأن الوزيرة تحدثت عن مساعدة بعض الأعضاء في المبادرات التي قامت بها الوزارة لخدمة أبناء مصر بالخارج.

وحرص أشرف رشاد على تقديم التهنئة بمناسب عيد الشرطة، قائلا: هو ليس عيدًا فقط للشرطة، وإنما عيد لكل المصرييين، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة قدموا الكثير على مر التاريخ لخدمة أمن واستقرار الوطن.

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