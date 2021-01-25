أمر رئاسى بعدم خروج الأطفال من المنازل فى الفلبين

أعاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي فرض أمر يحول دون خروج الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 14 عاما، ليبطل بهذا قرارا مدعوما من جانب خبراء الاقتصاد في إدارته.وقال إنه أعاد فرض قيود على حركة القُصَّر كإجراء احترازي ضد انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة. وأضاف في كلمة عبر التليفزيون اليوم الإثنين: "الأمر سوف يستمر حتى يكون الجميع متحصنون باللقاح"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وخفضت قوة المهام الفلبينية المعنية بـ"كوفيد-19" الأسبوع الماضي، السن الأدنى المسموح به لمغادرة المنازل من 15 عاما إلى عشرة في الأماكن التي تطبق أخف قيود الحجر الصحي. وقال وزير التجارة رامون لوبيز ورئيس التخطيط الاقتصادي كارل تشوا إن رفع القيود سوف يعزز الاستهلاك والنموالاقتصادي.ويشار إلى أن الفلبين لديها ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، حيث سجلت 514 ألفا و996 إصابة حتى اليوم الإثنين.